Kaçak kazıya suç üstü baskın
Kütahya'da kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 8’i suçüstü olmak üzere 11 şüpheli yakalandı.
Kütahya’da kaçak kazı yapan 11 şüpheli yakalandı.Kütahya’nın Domaniç ilçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda ekskavatör ile kaçak kazı yapan 8 kişi suç üstü yakalandı.
KAÇAK KAZIYA SUÇ ÜSTÜ BASKIN
Olay yerinden uzaklaşan 3 kişi ise Kütahya merkezde yakalanarak savcılığa teslim edildi. Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.