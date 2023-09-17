Avukat Zühre Genişel: "LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılmasını talep ediyoruz! O yasayı çıkartana kadar durmak yok!"

Büyük Aile Buluşması'nda konuşan Vatan Partisi MKK Üyesi Av. Zühre Genişel TBMM'ye seslendi. Genişel, "LGBT propagandasını yasaklamak yetmez, LGBT örgütlenmesi de yasaklanmalıdır. LGBT dernekleri derhal kapatılmalıdır!" dedi.

Avukat Zühre Genişel: "LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılmasını talep ediyoruz! O yasayı çıkartana kadar durmak yok!"
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Vatan Partisi MKK Üyesi Av. Zühre Genişel, Saraçhane'deki Büyük Aile Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Zühre Genişel, TBMM'ye seslendiği ve büyük alkış alan konuşmasında şunları söyledi:

- Netflix Disney gibi platformlarından her gün eşcinselliğin normalleştirildiğini, cinsiyetsiz birey reklamlarını yapıldığını görmüyor musunuz?
- LGBT propagandasının çocuk kitaplarına kadar girdiğinin farkında değil misiniz?
- Belediyelerin trans çocuk vardır kampanyalarından haberiniz yok mu?
- Hedef alınan milli devletimizdir. ABD ve Avrupa'nın paraları LGBT örgütlerine aktarılıyor.
- LGBT propagandasını yasaklamak yetmez, LGBT örgütlenmesi de yasaklanmalıdır. LGBT dernekleri derhal kapatılmalıdır!

# lgbt # saraçhane
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