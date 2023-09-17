Avukat Zühre Genişel: "LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılmasını talep ediyoruz! O yasayı çıkartana kadar durmak yok!"

Vatan Partisi MKK Üyesi Av. Zühre Genişel, Saraçhane'deki Büyük Aile Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Zühre Genişel, TBMM'ye seslendiği ve büyük alkış alan konuşmasında şunları söyledi:

- Netflix Disney gibi platformlarından her gün eşcinselliğin normalleştirildiğini, cinsiyetsiz birey reklamlarını yapıldığını görmüyor musunuz?

- LGBT propagandasının çocuk kitaplarına kadar girdiğinin farkında değil misiniz?

"LGBT propagandasını ve örgütlenmesini yasaklayan yasa çıkarılmasını talep ediyoruz! O yasayı çıkartana kadar durmak yok!"



Vatan Partisi MKK Üyesi Av. Zühre Genişel'in #BüyükAileBuluşması'nda yoğun alkış alan TBMM'ye seslendiği o konuşması:



📌Netflix Disney gibi… pic.twitter.com/qEfEuxNqdw