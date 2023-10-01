Maden İşçileri Vatan Partisi'ne Katıldı! Genel Başkan Doğu Perinçek Rozetlerini Taktı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, mücadalede kararlılık mesajı verdi. Vatan Partisi’ne üye olan 16 maden işçisine rozetlerini Genel Başkan Doğu Perinçek taktı.

Kozlu Maden işçileri, emek mücadelesine Vatan Partisi’nde devam etme kararı aldı. İşçilerin rozetlerini Genel Başkan Doğu Perinçek taktı.





Zonguldak Kozlu Maden İşçileri, Ankara’da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti.



Basın toplantısında baretler giyildi, ortak mücadelede kararlılık mesajları verildi. Doğu Perinçek şunlar söyledi:

- Kalan haklarımızı kazanma konusundaki kararlılığımızı Türkiye’ye ilan etmek için hepimiz madenci baretlerini giyiyoruz. Madenci baretini giymenin bir anlamı var. Kutsal bir emek, madencinin emeği. Bu baretleri giyerken her şeyi göze aldığımızı ve başarıya karar verdiğimizi Türkiye’ye ilan ediyoruz.