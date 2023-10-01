Maden İşçileri Vatan Partisi'ne Katıldı! Genel Başkan Doğu Perinçek Rozetlerini Taktı
Zonguldak Kozlu maden işçileri, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i Ankara'da ziyaret etti. Emek mücadelesini Vatan Partisi önderliğinde sürdürme kararı alan işçiler, Yargıtay'ın işe iade kararının uygulanması çağrısı yaptı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, mücadalede kararlılık mesajı verdi. Vatan Partisi’ne üye olan 16 maden işçisine rozetlerini Genel Başkan Doğu Perinçek taktı.
Kozlu Maden işçileri, emek mücadelesine Vatan Partisi’nde devam etme kararı aldı. İşçilerin rozetlerini Genel Başkan Doğu Perinçek taktı.
Zonguldak Kozlu Maden İşçileri, Ankara’da Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti.
Basın toplantısında baretler giyildi, ortak mücadelede kararlılık mesajları verildi. Doğu Perinçek şunlar söyledi:
- Kalan haklarımızı kazanma konusundaki kararlılığımızı Türkiye’ye ilan etmek için hepimiz madenci baretlerini giyiyoruz. Madenci baretini giymenin bir anlamı var. Kutsal bir emek, madencinin emeği. Bu baretleri giyerken her şeyi göze aldığımızı ve başarıya karar verdiğimizi Türkiye’ye ilan ediyoruz.
Kozlu Maden'de Yargıtay'ın işe iade kararı hatırlatıldı, Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na çağrı yapıldı.
Doğu Perinçek, tüm kamuoyu ve sendikaları maden işçilerinin emek mücadelesine omuz vermeye çağrdı.
Basın toplantısının ardından maden işçilerinin parti rozetlerini Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek taktı.