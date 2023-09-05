Madencinin mücadelesi işverenin direncini kırdı! Madenciler mücadeleyi yer yüzüne taşıdı

Madenciler ve şirket yönetimi ile anlaşma sağlandı. Madenciler sözler yerine getirilene kadar açlık grevini sonlandırıp yer üzerinde eyleme devam edecek. taahhütler yerine getirilmezse madenciler, Ankara'ya yürüyüşe hazırlanacak.

ESKİŞEHİR'DE MADENCİLER AÇLIK GREVİNİ SONLANDIRDI

Eskişehir’deki Doruk Madencilikte çalışan işçiler haklarını alamadığı için 5 gün önce açlık grevine başlamıştı. İşçilerin yerin altında başladığı grev devam ederken yer üzerinde de Türk-İş ve Türkiye Maden İş Sendikası müzakere sürecini yürüttü.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay 5 Eylül’de işçilerin grevde olduğu maden ocağına ziyarette bulundu. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da ziyarette yer aldı.

ULUSAL KANAL MADENCİLERİN YANINDA

Ulusal Kanal da işçileri ve malzemelerini taşıyan monoray adlı raylı sistemle yaklaşık 15 dakikada maden ocağına indi. Atalay, Cumhurbaşkanı yardımcısı, eski enerji bakanları ile yaptığı görüşmelerin neticesini işçilere anlattı.

Atalay işçileri ikna ederek yer yüzüne çıkardı.

TÜRKİYE MADEN İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANI TMSF'Yİ İŞARET ETTİ

Ocak girişinde açıklama yapan Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, sorunların kaynağı olarak TMSF’yi gösterdi, haklarını alana kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını vurguladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay mücadelenin yer üstünde devam edeceğini belirtti. Açlık grevinin sona erdiğini ancak haklar verilmezse yürüyüş başlatacaklarını ilan etti.

Doruk Maden Genel Müdürü Nuri Şerifoğlu da anlaşmanın ayrıntılarını açıkladı.

- Çalışan arkadaşlar Ekim sonuna kadar yerüstünde çalışıp yeraltı ücreti almaya devam edecek. Tazminatları da üç taksitte ödeyeceğiz. Temmuz ayından yarım yatırılan ve Ağustos ayı yatırılmayan tam maaşları da okullar açılmadan (11 Eylül'den önce) işçilerin hesabına yatıracağız.

Yer yüzüne çıkan madenciler de ilk Ulusal Kanal’a konuştu.

Şirket yönetimi ile anlaşmaya varılsa da TMSF'nin işçilere borcu hâlâ duruyor. Bu konuda da TMSF'ye çağrılar yapıldı.

HATAYLI DEPREMZEDELERDEN MADENCİLERİ UNUTMADI

Ulusal Kanal’ın edindiği bilgilere göre, Doruk Madencilik ekim ayı sonuna kadar Enerji Bakanlığı’ndan yeraltı maden ruhsatını alamaz ise faaliyetten çekilecek.

Diğer yandan 6 Şubat depremzedeleri o dönem enkaz çalışmalarında canla başla görev alan madencileri unutmadı. Hataylı depremzedeler vefa için işçileri madende ziyaret etti.