Malatya'da şiddetli deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), tarafından yapılan açıklamaya göre Malatya'nın Akçadağ mevkiinde şiddetli bir deprem meydana geldi.

Malatya'da şiddetli deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre  Malatya'nın Akçadağ mevkiinde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 

Yapılan açıklamaya göre deprem 8.9 km derinlikte oldu. 

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