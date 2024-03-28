Malatya'da trende 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Malatya'da, 18 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da trende 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dedektör köpek yardımıyla trende arama yapan ekipler, 3 yolcunun bagajlarında 18 kilogram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

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# uyuşturucu
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