Malatya'da trende 18 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Malatya'da, 18 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Siirt Kurtalan-Ankara seferini yapan yolcu treninde uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Dedektör köpek yardımıyla trende arama yapan ekipler, 3 yolcunun bagajlarında 18 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.