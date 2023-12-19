Maraş Katliamı'ndaki gerçekler! Maraş Katliamı ne zaman oldu, kaç kişi öldü?

Başrolünde Cüneyt Arkın'ın oynadığı ve İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Sovyetler'den kaçan 146 Türk'ün Boraltan Köprüsü'nde kurşuna dizildiği iddiasını konu edinen 'Güneş Ne Zaman Doğacak?' filmi, 19 Aralık 1978 tarihinde Çiçek Sineması'nda ülkücü gruplarında içinde olduğu yoğun bir kalabalık tarafından izleniyordu.

Gladyo'nun İntikam Hamlesi

Tam da o esnada sinemaya bir bomba atıldı. Bombanın 'Solcular' tarafından atıldığı yalanı, öfkeli kalabalığın arasında yayıldı. Bu bomba aynı zamanda Anadolu'daki 1000 yıllık kardeşliğin altına konulmuş bir dinamitti. Amerikancı Gladyo, 1923'te kendisini yere seren Türk Devrimi'nden intikamını bu yolla almak istiyordu.

Arcayürek, Ecevit'i Uyarmıştı

O güne kadar Maraş, gazeteci Cüneyt Arcayürek'e göre kazan gibi kaynıyordu. Arcayürek, bu uyarıyı dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'e de yapmış ancak istediği geri dönüşü alamayarak endişeli bir bekleyişe koyulmuştu.

Ülkücülerin izlediği film sırasında yaşanan patlama sonrası dışarı çıkanlar, “Solcular sinemayı bombaladı” söylentisiyle CHP il binası ve solcuların ev ve işyerlerine saldırdı.

111 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın büyümesiyle Alevi yurttaşlara ait işyerleri yağmalanıp yakıldı. 24 Aralık sabahı şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 25 Aralık gecesi toplanan Bakanlar Kurulu, 13 ilde sıkıyönetim kararı aldı. 19-26 Aralık 1978’de Alevi yurttaşlara yönelik gerçekleşen katliamda 111 kişi yaşamını yitirirken, yüzlerce kişi yaralandı. Olayın tanıklarına göre ise katliamda 500’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Katliamla ilgili 804 kişi hakkında dava açıldı; sanıklardan 29’u idam, 7’si müebbet hapisle, 321 kişi de 1 ile 24 yıl arasında hapisle cezalandırıldı. Sıkıyönetim mahkemelerinde açılan davalar 1991’e kadar sürdü. İdam ve müebbet dışında hapse mahkûm edilenlere indirim uygulanarak cezalar azaltıldı. Sıkı yönetim mahkemesinin idam kararları da Yargıtay tarafından bozuldu.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Nusret Senem, Maraş Katliamı hakkında şöyle diyor: