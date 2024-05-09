Marmara Belediyeler Birliği'nde Mustafa Bozbey dönemi

31 Mart yerel seçimlerinin ardından Marmara Belediyeler Birliği'nde de kadro değişti. Marmara Bölgesi'ndeki belediyelerin çoğunluğunun CHP'ye geçmesiyle birlik başkanlığına CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçildi.

Editör: Haber Merkezi
Son Güncelleme:

Marmara Belediyeler Birliği Meclis’i, 2024-2029 yılı dönemi için yeni yönetimini seçti.

Başkanlık seçimi öncesinde ev sahibi sıfatıyla konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçim sonrası merkezi ve yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluştu" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden 8'inin CHP'ye geçmesi nedeniyle Marmara Belediyeler Birliği'nde de yönetim CHP'ye geçti.

Birliğin İstanbul'da yapılan ilk meclis toplantısında, tek aday olarak gösterilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey birliğin yeni başkanı oldu.

210 üyenin oyunu alan Bozbey, görevi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan devraldı.

Öte yandan, 1975 yılından bu yana belediyelerin ortak sorunlarına çözüm, çevre bilinci, sürdürülebilir şehircilik gibi birçok alanda çalışma yürüten birlik 6'sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteriyor.

Merkez Bankası'nın rezerv miktarı açıklandı!Merkez Bankası'nın rezerv miktarı açıklandı!Ekonomi

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Marmara Belediyeler Birliği # chp # Tahir Büyükakın # Mustafa Bozbey
Çok Okunanlar
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Şemsiyelerinizi hazırlayın! 9 Mayıs 2024 hava durumu
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 36. haftanın hakemleri açıklandı!
7 büyüklüğünde deprem uyarısı! İşte o iller...
7 büyüklüğünde deprem uyarısı! İşte o iller...
Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Deprem mi oldu? 9 Mayıs 2024 AFAD, Kandilli deprem listesi!
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Öne Çıkanlar Uzman isim rakam rakam açıkladı: Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Uzman isim rakam rakam açıkladı: Emekli Temmuz'da ne kadar zam alacak? Çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti Çöp konteynerine çarpan motokurye hayatını kaybetti