Marmara Belediyeler Birliği'nde Mustafa Bozbey dönemi

Marmara Belediyeler Birliği Meclis’i, 2024-2029 yılı dönemi için yeni yönetimini seçti.

Başkanlık seçimi öncesinde ev sahibi sıfatıyla konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Seçim sonrası merkezi ve yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluştu" dedi.

31 Mart yerel seçimleri sonrası Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden 8'inin CHP'ye geçmesi nedeniyle Marmara Belediyeler Birliği'nde de yönetim CHP'ye geçti.

Birliğin İstanbul'da yapılan ilk meclis toplantısında, tek aday olarak gösterilen CHP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Bozbey birliğin yeni başkanı oldu.

210 üyenin oyunu alan Bozbey, görevi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan devraldı.

Öte yandan, 1975 yılından bu yana belediyelerin ortak sorunlarına çözüm, çevre bilinci, sürdürülebilir şehircilik gibi birçok alanda çalışma yürüten birlik 6'sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteriyor.