Merkez Bankası'nın rezerv miktarı açıklandı!
Merkez Bankası'nın toplam rezerv miktarı 2 milyar 775 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolar oldu. Toplam rezerv miktarı 26 Nisan haftasında 124 milyar 80 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 26 Nisan'da 64 milyar 967 milyon dolar seviyesinde bulunan brüt döviz rezervleri, 3 Mayıs itibarıyla 4 milyar 181 milyon dolar artışla 69 milyar 148 milyon dolara yükseldi.
26 Nisan'da 59 milyar 113 milyon dolar olan altın rezervleri ise 3 Mayıs itibarıyla 1 milyar 406 milyon dolar azalışla 57 milyar 707 milyon dolara geriledi.
TOPLAM REZERV MİKTARINDA ARTIŞ
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 3 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 775 milyon dolar artarak 124 milyar 80 milyon dolardan 126 milyar 855 milyon dolara çıktı.
Kaynak: Anadolu Ajansı