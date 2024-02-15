Marmara'da batan geminin yeri tespit edildi

Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında batan geminin personelini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 69 metre boyundaki kargo gemisinin yeri, su altı tarama görüntüsüyle yeri tespit edildi. Batan gemi denizin 51 metre altında olduğu belirtildi. Gemiye ulaşılması için dalış yapılacağı kaydedildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, adanın güneybatısında su alan "BATUHAN A" isimli 69 metre boyundaki genel kargo gemisi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait KEGM-6 ve KIYEM-4 hızlı tahlisiye botlarının olay yerine ivedilikle yönlendirildiği kaydedildi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yaptığı açıklamada, olayın ardından bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı iki ekibin yanı sıra Balıkesir'in Bandırma ilçesinden bir ekibin gönderildiğini söyledi.

DALGALAR METRELERCE BOYA ULAŞTI

Vali Demirtaş açıklamasında batan gemide Türk vatandaşı olduğu değerlendirilen 6 kişinin olduğunu ve bu kişilerin kurtarılması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Geminin battığı bölgede dalgaların boyunun 3 metreye yaklaştığını aktaran Demirtaş, "Sahil Güvenlik Komutanlığının Mudanya ilçesindeki yerleşkesinde çalışmaları koordine ediyor" dedi. Demirtaş, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgede çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

CAN SANDALI BULUNDU

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Mudanya'da kriz merkezi oluşturduklarını, çalışmalarını yakından takip etiklerini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından batan kargo gemisiyle ilgili yapılan açıklamada, "Batuhan A isimli kuruyük gemisinden 06.32'de Cospat-Sarsat sitemimizden EPİRB acil durum sinyali alınmıştır. Saat 07.12 itibarı Batuhan A isimli gemiden alınan AIS sinyali de kesilmiştir. Bölgeye intikal eden TCSG 25, TCSG 85, TCSG 313 botları aramalara devam etmektedir. Helikopter hava muhalefetinden dolayı kalkış yapamamıştır. Şu ana kadar yapılan aramalarda içi boş bir can salı bulunmuştur" denildi

AYNI GEMİ DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

"Batuhan A" gemisinin 2 Nisan 2021'de yük boşaltmak için Çanakkale'nin Biga ilçesinde Karabiga belde Belediyesine ait limana yaklaştığı sırada karaya oturmuştu.

Gemi, kaptanın çağrısı üzerine bölgeye giden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Türkeli" isimli römorkör tarafından çekilerek, 2 gün sonra bulunduğu bölgeden kurtarılmıştı.

KARADA DA ARAMA ÇALIŞMASI

Bursa Valiliği’nden açıklama geldi. Arama çalışmalarının denizin yanı sıra karada da sürdürüldüğü kaydedildi.

GEMİ MÜRETTABATININ İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kayıp mürettebatın isimleri de belli oldu. Gemide, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51), gemici olarak kayıtlarda yer alan aşçı Zeynep Kılınç (33), makine stajyeri Ahmet Atav (22) ve yağcı olarak görev yapan Doğuşcan Yaylak'ın (24) olduğu öğrenildi.