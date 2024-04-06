Mazbata sonrası tartışma büyüdü: Kim bu iktidar içindeki batıcılar?

Yerel seçim yenilgisi ve YSK’nın Van’da Mazbatayı DEM Parti adayına teslim etmesi AK Parti’de “Batıcılık ve neo liberaller” tartışmasını başlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Mehmet Uçum, isim vermeden “iktidar içinde zihin dünyalarını batıcılığa teslim etmişlerin Van olayında aldıkları tutumların kaydedildiğini herkes fark eder” dedi.

AK Parti içindeki tartışmayı kaleme alan gazeteci Fuat Uğur Uçum’un AK Parti Genel Başkan Vekili Efgan Ala ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’u işaret ettiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun Van’da PKK kışkırtmasından sonra mazbatayı DEM’li Abdullah Zeydan’a vermesi AK Parti içindeki tartışmayı ortaya çıkardı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı mazbatayı PKK destekçisi Yezdan’a veren YSK kararını “isabetli buluyorum ve YSK üyeleri içtenlikle kutluyorum” mesajı paylaştı.







Kim bu AK Parti’deki neo-liberaller? Başlığıyla tartışmayı köşesine taşıan gazeteci Fuat Uğur, AK Parti Genel Başkanı vekili Efkan Ala ve Yeni Anayasa çıkışı gündem olan TBMM Başkan Numan Kurtulmuş’a dikkat çekti.



AK Parti'yi yakından takip eden Uğur, “İddiam şu ki Efkan Ala bana göre yeni Neo-Liberal ekibin en önde gelen ismi” ifadelerini kullandı. Uğur; Numan Kurtulmuş, Özlem Zengin gibi isimlerin yanı sıra seçim sürecindeki etkisi nedeniyle en çok o anılıyor” diye yazdı.



Uğur yazısında “Efkan Ala başından itibaren MHP ile birlikte yürünmesine de Cumhur İttifakı’na da sıcak bakmadığının” altını çizdi.



Gazeteci Özışık ise seçim işlerinin başında olan Efkan Ala’ya seslendi “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı neden kandırdınız?” diye sordu.

AK Parti MYKY Üyesi Orhan Miroğlu, Mehmet Uçum’a tepki göstererek partinin terörle mücadele siyasetleriyle yüzleşme çağrısı yaptı:

"AK Parti için gerçek yüzleşme alanı, son on yılın iç ve dış politikasını şekillendiren siyasi paradigmalarda aranmalıdır. Partimizin sembolü haline gelmiş bir dostumuz, “devlet adına kayıt” tutarsa, hiç birimiz Cumhurbaşkanımızın bizi davet ettiği yüzleşmeyle ‘gerçek bir yüzleşme’ yaşayamayız. İktidar içindeki batıcılar derken kimleri kastettiği bilinmez ama Mehmet Uçum’un Beştepe’den yaptığı bu açıklama daha çok su kaldırır."