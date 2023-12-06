MEB Sınıf Anneliği Uygulamasını Yasakladı

Öğretmenler gününde öğretmenlere pahalı hediye almak için sınıflardan yüksek miktarda para topladıkları gerekçesiyle gündeme gelmişti... Sınıf annesi uygulaması son günlerin en tartışmalı konularından biri. Sınıf anneliği, sosyal medyanın uzun süre gündemini meşgul etmişti. O tartışmalar sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan karar geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sınıf Annesi Kararı

Milli Eğitim Bakanlığı, "sınıf annesi" olarak görevlendirilen velilere yönelik resmi uyarı paylaştı. MEB'den yapılan uyarıda, "sınıf anneliği" uygulamasının mevzuatta yeri olmadığı hatırlatıldı. Bakanlık, bu kişilerin sınıftaki eğitim faaliyetlerine müdahalede bulunduğu, velilerden aidat topladığı, ders araç-gereç teminini sağladığı ve bunun için velilerden para talep ettiği vurgulandı. Böyle bir uygulamanın mevzuatta yeri olmadığı yinelenirken, öğretim faaliyetlerine dair tasarrufun ve sorumluluğun öğretmenlere ait olduğu hatırlatıldı. Ayrıca öğrencilerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili kuralların olduğu da belirtildi. Yazıda, velilerin eğitim-öğretim ortamına müdahalesinin pedagojik olarak uygun olmadığı, eğitime olumsuz etki edebileceği belirtildi. Bu gerekçelerle Bakanlık, valiliklere okullarda bu tür uygulamalara izin verilmemesi ve bu uygulamalara karşı tedbir alınması çağrısında bulundu. Bakanlığın yazısı şu şekilde:

Bakanlığımıza yapılan başvurularda bazı okullarımızda "sınıf annesi" adı altında velilerin görevlendirildiği, görevlendirilen bu kişilerin sınıfın çeşitli ihtiyaçları için velilerden aidat ve benzeri adlar altında para topladıkları, ders araç - gereci temini yönünde faaliyetlerde bulundukları ve zaman zaman derslere müdahil oldukları dile getirilmektedir. Ayrıca bu kişilerin, kişisel verilerin korunmasına aykırı olarak öğrencilerin görüntülerini kaydettikleri ve bu görüntüleri çeşitli sosyal medya platformalarında yayınladıkları kamuoyuna yansımaktadır.

26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin;

Öğretmen başlıklı 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında "Okul öncesi ve ilköğretim kurumu öğretmenleri, kendilerine verilen grup/sınıf/şubede eğtim ve öğretim faaliyetlerini, eğitim ve öğretim programında belirtilen esaslara göre planlamak ve uygulamak, ders dışında okuldaki eğitim ve öğretim işlerine etkin bir biçimde katılmak ve bu konularda mevzuatta belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür." ve,

Öğrenci sağlığı ve okul güvenliği başlıklı 78 inci maddesinin yedinci fıkrasında "Öğrencilerin; okul içi ve okul dışında yapılan eğitim etkinlikleri, sosyal ve kültürel faaliyetler ile gezi ve gözlem faaliyetleri esnasında çekilen görüntüleri sosyal medya platformları ve haberleşme gruplarında her ne ad altında olursa olsun paylaşılmaz. Ancak, veliden ve rehberlik öğretmeni gözetiminde öğrenciden yazılı izin alınması kaydıyla yayınlanabilir.",

hükümleri yer almaktadır.

Bu bağlamda, okullarımızda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim ve öğretim süreçleri, Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz tarafından, millî eğitimin ilke ve amaçları doğrultusunda öğrencilerin üstün yararı gözetilerek, yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak bilimsel esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Ders öğretmeni dışındaki kişilerin eğitim ortamlarına müdahalesi eğitimin niteliğini bozmakta ve pedagojik ilkelere aykırı durumlar oluşturmaktadır.

Vliliğinizce okullarda sınıf annesi ve benzeri adlar altında mevzuatta yer almayan uygulamalara mahal verilmemesi, bu konuda okulların uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda;

Gereğini rica ederim.

Zarife SEÇER

Bakan a. Temel Eğitim Genel Müdürü