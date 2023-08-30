MEB'den 30 Ağustos için kısa film

Millî Eğitim Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kısa bir film hazırladı. Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde iki gün süren çekimlerde, bir öğretmenin öğrencisi ile yaptığı duygu dolu kısa diyalog kameraya alındı.

MEB'den 30 Ağustos için kısa film
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Millî Eğitim Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kısa bir film hazırladı. Filmde, bir öğretmenin öğrencisi ile yaptığı duygu dolu kısa diyalog işlendi.

O diyaloglarda öğretmen rolünü gönüllü olarak oynayan sinema ve tiyatro oyuncusu Volkan Severcan, küçük öğrencisine "toprak" üzerinden vatan sevgisini anlattı.

Bir toprak parçasının nasıl vatana dönüştüğünü öğrencisine anlatan Severcan, bu uğurda toprağa düşen binlerce vatan şehidini andı. Severcan, filmin son sahnesinde vatanın kurtuluşunu dile getirirken Gazi'nin o meşhur sözüne atıfta bulunarak düşman askerleri için "Geldikleri gibi gittiler!" ifadesini de kullandı.

# meb # 30 ağustos zafer bayramı
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