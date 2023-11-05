Meclis'in Gündemi Bu Hafta Neler Olacak?

Meclis haftalık çalışmasına kentsel dönüşüme yönelik düzenlemelerle başlayacak.



Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 7 Kasım Salı günü Genel Kurulda görüşülecek.



Teklife göre, riskli yapıların sahiplerine yıkım için en fazla 90 gün süre verilecek. Kentsel dönüşüm yapıdaki sahiplerin çoğunluğu olduğu sürece yapılabilecek.



Plan Bütçe Komisyonu’ndaki 2024 Bütçesinin görüşmeleri de sürüyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının da 2024 yılı bütçeleri görüşülecek.



Aile ve Gençlik Fonu kurulmasıyla ilgili görüşmelerin başlaması da beklenirken, Meclis salı ve çarşamba günü siyasi partilerin grup toplantılarına ev sahipliği yapacak.



