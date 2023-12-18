Meclis’ten PKK Elebaşına Selam Gönderdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a bu sözlerle selam gönderdi.



Mecliste yoğun bütçe maratonu devam ederken Dem Parti’nin milletvekilleri kürsü konuşmasında skandallara imza atıyor.

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde PKK elebaşına "Sayın" diye hitap etti.



Beştaş’ın selamı ile mecliste tansiyon yükseldi. Ak Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, tepki gösterdi:





- DEM Partisi Grup Başkanvekili tarafından, Gazi Meclis’imiz çatısı altında, Kürtlerin temsilcisi olarak; Kürtlerin gelenek, görenek Milli ve manevi değerlerine aykırı, Marksist-Leninist, katliamcı, suikastçı İmralı’daki terörist başını göstererek, elde edilen demokratik kazanımları, ona mal etme yalanını ortaya atmıştır.

Tepkiler üzerine DEM Partili Beştaş sözlerini savundu. Terörist ele başına övgüler dizmeye devam etti.



