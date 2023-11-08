Mehmet Ali Erbil Ölümden Döndü! Ünlü Şovmen Trafik Kazası Geçirdi

Türk televizyonlarının ünlü ismi Mehmet Ali Erbil ölümden döndü. Serdar Ortaç'la yediği yemeğin ardından evine dönerken trafik kazası geçiren Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu merak ediliyor. Peki Mehmet Ali Erbil'e ne oldu? Detaylar haberimizde!

Mehmet Ali Erbil Ölümden Döndü! Ünlü Şovmen Trafik Kazası Geçirdi

Türk televizyonlarının ünlü ismi, oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısı Mehmet Ali Erbil'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Ölümden dönen Mehmet Ali Erbil'e ne olduğu sosyal medyada gündem oldu. Peki Mehmet Ali Erbil'e ne oldu? Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil Ölümden Döndü!

Mehmet Ali Erbil, yakın dostu ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile önceki gece Arnavutköy’deki bir balıkçıda yemek yedi. Yanlarında sosyal medya fenomeni genç kızlar da olan ikili akşamın sonunda balıkçıdan ayrılarak evlerine gitmek üzere yola çıktılar.

Kendisinden 40 yaş küçük sevgilisinden geçtiğimiz günlerde ayrılan 66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, birlikte yemek yedikleri geceden kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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Evine Dönerken Trafik Kazası Geçirdi!

Mehmet Ali Erbil, mekandan ayrıldıktan sonra Yeniköy’deki evine dönerken trafik kazası geçirdi. Sevilen isim adeta ölümden dönerken Erbil'in arabası da ağır hasar aldı.

Büyük bir kaza geçiren Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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