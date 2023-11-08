Müzisyen Tuluyhan Uğurlu: İsveç Konusunda Kabul Yönünde Oy Kullanılırsa Bu AKP Devrinin Sonu Demektir

Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı ancak en çok Türkiye'yi tehdit eden NATO'nun genişlemesi için adımlar atılıyor. İsveç'in NATO'ya üyelik süreci, NATO'nun genişlemesinde kritik bir konu olarak Türkiye'nin önünde yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunu oylanmak üzere TBMM'ye göndermişti. TBMM'de yapılacak oylamada "evet" çıkarsa İsveç'in NATO'ya katılımının önü açılacak.

Tuluyhan Uğurlu'dan Sert Tepki!

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ile ilgili Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'dan tepki dolu bir paylaşım geldi.

İsveç'in NATO'ya üyelik sürecinin iç siyaset malzemesi yapılacak bir konu olmadığını dile getiren Tuluyhan Uğurlu, "İsveç konusunda kabul yönünde oy kullanılırsa bu Rusya ile ilişkilerin sonu demektir. Sadece Rusya değil AKP devrinin de sonu demektir." ifadelerini kullandı.

İSVEÇ’İN NATO üyelik süreci iç siyaset malzemesi yapılacak bir konu değildir. İSVEÇ konusunda kabul yönünde oy kullanılırsa bu RUSYA ile ilişkilerin sonu demektir. Sadece RUSYA değil AKP devrinin de sonu demektir. ABD’yi memnun etmek TBMM’nin görevleri arasında değildir. Herkes… — Tuluyhan Ugurlu (@tuluyhanugurlu) November 7, 2023

Hem bu Eski ABD başkanı Sn. DONALD amcanın Ülkemize gönderdiği ve bir rivayete göre birçok hakaret içeren mektubuna da iyi bir cevap olurdu — Tuluyhan Ugurlu (@tuluyhanugurlu) November 7, 2023

TBMM'nin görevleri arasında ABD'yi memnun etmenin olmadığını belirten Uğurlu, herkesin aklını başına alması gerektiğini ve ABD'nin ülkemize hazırladığı ŞAH-KALE açmazına düşülmemesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya katılması teklifini oylanmak üzere TBMM'ye göndermesinin bile çok ciddi bir hata olduğunun altını çizen Tuluyhan Uğurlu şunları söyledi: