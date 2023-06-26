Merdan Yanardağ gözaltına alındı! Terör örgütü elebaşı Öcalan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu

TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında övgü dolu açıklamalarda bulunmuştu. Merdan Yanardağ'ın açıklamaları kısa sürede gündem olurken büyük tepki çekmişti.

Merdan Yanardağ, terörist başı Öcalan'a methiyeler dizerek serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Terör örgütü elebaşı Öcalan'ı "siyasi mahkum" olarak niteleyen Yanardağ, ygulanan tecritin hukukta hiçbir yerinin olmadığını ileri sürmüştü.

Merdan Yanardağ, büyük tepki çeken açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı:

- Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir.

MERDAN YANARDAĞ'A TEPKİ YAĞDI

Gazeteci Merdan Yanardağ, yaptığı açıklamaların ardından büyük tepki topladı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan açıklama yaparak, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Merdan Yanardağ hakkında, Abdullah Öcalan ile ilgili sarfettiği övgü dolu sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşı hakkındaki açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü.