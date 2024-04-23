Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı!

Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konser verdi.!

Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı!
Editör: Metehan Gül

Mersin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, "Cumhuriyet'in Çocukları" konseri verildi.

Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı! - Resim : 1

Valiliğin katkılarıyla kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğinde bir araya gelen 13 ilçeden 1923 çocuk, Cumhuriyet Alanı'nda konser verdi.

Konserde, marşlar, türküler ve sevilen eserler seslendirildi.

Çocukların performansı izleyenlerden beğeni topladı.

Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı! - Resim : 2

Ahmet Baran, 1923 çocukla güzel bir anı bıraktıklarını söyledi.

Konser hazırlığının yaklaşık 6 ay sürdüğünü belirten Baran, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okullarımızdan öğrenciler geldi. İnanılmaz performans gösterdiler. Ulu Önder'imiz ve tüm değerlerimiz için marşlar söyledik. Çok keyifliydi. Katılan herkese sonsuz teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Mersin'de "Cumhuriyet'in Çocukları" konserinde 1923 çocuk sahne aldı! - Resim : 3

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Mersin # 23 nisan kutlamaları
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