Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışacak işçi bulunamıyor!

Malatya Organize Sanayi Bölgesi 340 fabrikayla 30 bine yakın istihdam sağlıyor. Özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra işçi açığı arttı. Fabrikalar işçi bulamıyor.

Sanayinin işçi ihtiyacını gidermek için yurt dışı da seçeneklerden biri oldu. Gerekirse yasal mevzuatın buna göre düzenlenmesi gerektiği konuşuluyor.



Malatya Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Akif Baştürk sorunun deprem bölgesi başta olmak üzere genel sorun haline geldiğine dikkat çekti.



Baştürk, Türkiye genelinde iş arayanlara çağrı yaptı, çok uygun şartlarda çalışmak üzere Malatya’ya davet etti.



