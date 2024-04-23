Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Özgür Özel" sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kendisine yöneltilen "Özgür Özel ile görüşecek misiniz?" sorunu yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benimle görüşme talepleri oldu. En kısa zamanda görüşmeyi de gerçekleştireceğiz. Burada ayak üzere olmaz." cevabını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL DE BUGÜN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilikçi ve özgürlükçü bir yeni anayasaya CHP'nin destek vereceğine inandığını söylemesine ilişkin, "Cumhurbaşkanının bugün değişimden bahsediyor olması ve Sayın Erdoğan'ın da artık değişimci olması, CHP'nin siyasetin diline egemen olduğunu gösteriyor. Bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecekler. Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz. Ancak anayasayla ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir. Her zaman liderler birbirleri ile konuşur.

Sayın Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi. Ama 'Anayasa'yı değiştirelim' demesi için birisinin, değiştireceğiniz Anayasa'yı sonra ne yapacaksınız? Uymak için değiştireceksiniz değil mi? Geçen sefer değiştirilen Anayasa'ya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi? Eğer anayasayı değiştirecekseniz, önce uyduğunuzu görmemiz lazım.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak, birinci derece mahkemesine Anayasa Mahkemesi'ni ezdirmek, Meclis'e birinci derece mahkemelerinden Anayasa Mahkemesi kararının hilafında buyruk yollamak ve onu uygulattırmak hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında, o yüzden elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız, müzakereler, elbette görüşmeler olur liderler arasında; ama bir şey uymamak için değiştirilmez bir şey değiştirmek istiyorsanız önce bir mevcuduna uyum da ona görelim" ifadelerini kullandı.