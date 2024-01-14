Mersin'de feci kaza! Aracın çarptığı iki genç...

Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. B.S. yönetimindeki 01 AOC 173 plakalı otomobil, D-400 karayolunun karşısına geçmeye çalışan Abdulhaluk Ölmez ve Şükran Tonk'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ölmez ile Tonk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Gençlerin ölüm haberini alıp kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

İki gencin cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.