Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı! 13 Şehirde Etkili Olacak

Meteoroloji, yeni haftanın ilk günü için 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in batı ve orta kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Sağanak yağışın İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.