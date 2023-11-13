Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı! 13 Şehirde Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Kuvvetli yağışların, Marmara, Ege, İç Anadolu'da etkili olması bekleniyor. İstanbul Valiliği de kuvvetli sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı tedbir çağrısı yaptı.

Meteoroloji'den Sağanak Uyarısı! 13 Şehirde Etkili Olacak
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Meteoroloji, yeni haftanın ilk günü için 13 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz'in batı ve orta kesimleri gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak.

Sağanak yağışın İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla ve Antalya'da kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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