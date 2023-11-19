Metin Uca Son Yolculuğuna Uğurlandı

Geçtiğimiz cuma günü hayatını kaybeden ünlü gazeteci ve sunucu Metin Uca, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Metin Uca Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Ünlü gazeteci ve sunucu Metin Uca, 3 Kasım'da Kocaeli'nin Dilovası ilçesi mevkisinde araç kullanırken fenalaşmış ve aracı ağaca çarparak durabilmişti.

Metin Uca'nın ilk tetkiklerinde boyun şah damarında tıkanıklık tespit edilmiş ve Uca, Kartal Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım inme merkezinde tedavi altına alınmıştı. 16 Kasım Perşembe günü acil operasyon geçiren Metin Uca, 17 Kasım Cuma günü ise hayatını kaybetmişti.

Metin Uca için Ankara'da, Kocatepe Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Törende, Metin Uca'nın kardeşi Mehtap Uca Erdoğan ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenazeye, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin ile meslektaşları katıldı.

Namazın ardından alkışlarla araca taşınan Metin Uca'nın cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# metin uca # cenaze # ankara
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