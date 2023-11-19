İyi Parti'de İstifalar Durmuyor! Seçimlerin Ardından Birçok Kurucu ve Milletvekili İstifa Etti

İyi Parti’de önce “milletvekili borsası”, ardından “belediyelerle ticari ilişkileri ağı” iddialarının ardından istifa haberler peş peşe geldi.

Seçim yenilgisinin ardından ilk istifa İyi Parti Kurucu Genel Sekreteri ve 27'nci Dönem İzmir Milletvekili Aytun Çıray’dan gelmişti. Çıray, seçimde kaybedilmesinin sebebini İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu belirterek partiden ayrıldı.

Eski ANAP milletvekili Ahat Andican da İYİ Parti kurucuları arasında yer almıştı. Milletvekili adayı gösterilmeyen Andican, parti istifa gerekçesine “siyasal ve yapısal açıdan uyumsuz” dedi.

Seçimlerin ardından istifa eden bir diğer iki isim ise İyi Parti’nin kurucularından, Taylan Yıldız ve Aydın Adnan Sezgin oldu. Yıldız, istifa açıklamasında “Sebebi kişisel değil, sistemsel” dedi.

Yerel seçimlerde CHP ile işbirliğini savunan Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Subaşı da İYİ Parti’den istifa edenler kervanına katılmıştı. Subaşı, istifa gerekçesini açıklamasa da partisinin yerel seçimlerle ilgili kararlarını eleştirdi.

İyi Parti’de istifa furyasına eski Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da katıldı. 2 Kasım’da Genel Merkez ile derin görüş ayrılıkları yaşadığını belirten Hatipoğlu istifasının ardından AK Parti’ye geçti.

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın istifasının ardından İyi Partide yaprak dökümü başlıyor yorumlarına neden oldu. Yılmaz’ın istifasının hemen ardından istifası gelen diğer isim ise Bahadır Erdem oldu.

İyi Parti’nin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme kararına açıkça itiraz eden Erdem, partinin bu karar ile İstanbul ve Ankara’nın muhalefette kalmasını riske atacağını öne sürdü.

İstifa eden son isimler ise İyi Parti milletvekili Adnan Beker, eski Antalya milletvekili Mesut Yılmaz ve partinin Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan oldu. Beker istifa açıklamasını “İyi Parti çatısı altında ülkeye daha fazla katkı sağlayamayacağım” diyerek duyurdu.