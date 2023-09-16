Milli Mücadele'de Anadolu

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ilk Ankara Büyükelçisi Semyon Aralov'un davetiyle Türkiye'ye gelen Lansere, Anadolu'daki manzaraları kağıda döktü.

MİLLİ MÜCADELE'DE ANADOLU

Lansere, Trabzon ve Ankara'da bulunduğu süre boyunca çeşitli eskizler yaptı, Milli Mücadele Dönemi Anadolu'sunu eskizlerinde yansıttı. Lansere'nin eserleri yapay zeka ile renklendirilen eserleri Rus Evi Ankara'nın destekleriyle sergilendi. Rusya Büyükelçiliği Müsteşarı Aleksandr Sotniçenko, Türkiye ve Rusya dostluğuna değinirken Lansere'nin eserlerinin bilinmesi gerektiğini de vurguladı.



Sergi, 28 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini bekliyor...