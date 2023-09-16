7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu

Adana’nın Kozan ilçesinde bulunan 7 bin 500 yıllık geçmişe sahip Anavarza Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmasında içinde sikke, altın ve ziynet eşyalarının yer aldığı küp bulundu.

7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu
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Adana'da UNESCO tarafından 'Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kozan ilçesindeki Anavarza Antik Kenti'nde süren kazı çalışmaları sırasında bulunan küp ile büyük bir heyecan yaşandı.

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7 BİN 500 YILLIK ANAVARZA ANTİK KENTİ'NDE HAZİNE

Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı, kazı ekibi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ekipleri tarafından tutanakla kayıt altına alınan buluntular, incelenmek üzere Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Öte yandan bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Bulunan küpün 30x50 santimetre büyüklüğünde olduğu ve ağzının deri ile kapalı olduğu ileri sürüldü. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama ise yapılmadı.

7 bin 500 yıllık Anavarza Antik Kenti'ndeki kazılarda hazine bulundu - Resim : 2

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