Sancaktepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Sancaktepe'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü. Ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Sancaktepe'de çıkan orman yangını söndürüldü
Editör: Süleyman Daban
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Sancaktepe'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hilal Mahallesi Emek Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Sancaktepe # orman yangını
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