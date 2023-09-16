Sancaktepe'de çıkan orman yangını söndürüldü

Sancaktepe'de ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hilal Mahallesi Emek Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ormanlık alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.