Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den Yunanistan'a dair açıklama!

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Güler, "Ortak harekat merkezi sorumlulukları belli mi?" sorusuna, "Irak'la konuşacağız daha, onlarla ilgili ortak çalışacağız, sonrasında ortak harekat merkezinin sorumluluklarını belirleyeceğiz." yanıtını verdi.

Eurofighter ile ilgili gelişmelerin devam ettiğini belirten Bakan Güler, "F-16 alımı ve modernizasyon sürecinin onayından sonra kabul ve teklif görüşmeleri devam ediyor. En kısa sürede tamamlamayı istiyoruz." dedi.

"Yunanistan'daki Güven Arttırıcı Önlemler Toplantısı nasıl geçti?" sorusuna da "Heyet henüz dönmedi, dönünce öğreneceğiz. Ama olumlu olduğunu söyleyebiliriz." yanıtını verdi.