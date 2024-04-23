Milli Savunma Bakanlığından 23 Nisan mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, "Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığından 23 Nisan mesajı
Editör: Yasin Kerim Aşan

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kutlama mesajı, Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, "Bağımsızlığından ödün vermeyen Türk milletinin iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, Milli Mücadelemizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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