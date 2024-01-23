MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta: Gündem terörle mücadele

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak’ta temaslarda bulundu. Irak Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile görüşen Kalın, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile de bir araya geldi. Gündemde terörle mücadele vardı.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak'ta: Gündem terörle mücadele

Irak’ın kuzeyinde Mehmetçiğe yönelik terör saldırılarının arttığı bir dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat’ta kritik temaslarda bulundu.

Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani ile görüştü. Ayrıca, ülkedeki Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile de bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı. MİT Başkanı Kalın, son dönemdeki PKK saldırıları ve bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. PKK'nın özellikle Süleymaniye’de varlığını artırmasından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Kalın, Irak yönetimine, Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler anlaşmalarından doğan hakları doğrultusunda bölgedeki operasyonlarına devam edeceği mesajını da iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ın kuzeyinde 9 askerin şehit olduğu PKK saldırısının ardından Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin bölgede PKK’ya alan açtığını, 

KYB Lideri Bafıl Talabani, Aralık 2022’de Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’nin sözde genel komutanı Ferhat Abdi Şahin ile görüşmüştü. Talabani, PKK’lı teröristlerce törenle karşılanırken, görüşmede PKK-KYB görüşmesine, Koalisyon Güçleri Komutanı ABD’li General Matthew McFarlane de katılmıştı.

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