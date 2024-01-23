Şırnak'ta Vatan Partisi'ne toplu katılım

Şırnak'ta Gelecek Partisi'nde umut olmadığı için istifa eden 40 kişi Vatan Partisine katıldı. Vatan Partisi Şırnak il binasında katılım töreni yapıldı. Rozetleri İl Başkanı İsmail Kabul taktı, omuz omuza mücadele sözü verdiler.

Editör: Ekrem Demir
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Şırnak'ta çözümün adresi Vatan Partisi oldu. Gelecek Partisi Merkez İlçe Başkanlığı görevinden istifa eden Raşit Yılmaz, 40 arkadaşıyla birlikte Vatan Partisi'ne katıldı.

Raşit Yılmaz, şehrin çok sorunu olduğunu, Gelecek Partisi'nde ışık görmediklerini söyledi.

Parti il binasında tören yapıldı, rozetleri Vatan Partisi Şırnak İl Başkanı İsmail Kabul taktı.

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