MİT peşini asla bırakmıyor! FETÖ terör örgütü Gülen'den stratejik mesajlar

Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet İstihbarat Başkanlığı'nın yaptığı operasyonlar sonucu gözünü açamayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupları bir yandan yeniden yapılanma çalışmaları yürütürken, bir yan da yakalanmamak adına kaçmaya devam ediyorlar. Her geçen gün umutlarını kaybeden örgüt mensuplarını toparlamak ve casusluk faaliyetlerinin devamını isteyen terörist başı F. Gülen'den açıklamalar geldi.

"ŞEHRE FARKLI KAPILARDAN GİRİN!"

FETÖ lider Gülen'in, örgütün medya ve önemli talimatlarını şifreli şekilde açık kaynaktan ilettiği site olarak bilinen herkul.org üzerinden yayınladığı "Mümince Duruş ve Yol Mülahazaları" isimli videoda birçok talimat verildiği görüldü. Yıllarca terörle mücadele kapsamında çözülme sürecine giren örgüt mensuplarını bir yandan toplamak, bir yanda da bölücülük ve casusluk faaliyetlerinin devamlılığını öne süren açıklamalarda bulunmuştur. Elebaşı Gülen'in açıklaması şu şekildedir:

- Örgütün mükemmel olması için elinizden geleni yapacaksınız. Hz. Musa'nın 'Şehrin farklı kapılarından girin' talimatı gibi sizlerde şehirlerin farklı kapılarından girecek, dikkat çekmeyeceksiniz.

ÖRGÜT LİDERİ GÜLEN: ARKADAŞLARLA SIK SIK GÖRÜŞÜN!

Terör örgütü mensuplarına son yıllarda MİT ve EGM istihbarat tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu bir korku içinde olan örgüt mensupları bir yandan da ülke içerisindeki çeşitli büyük faaliyet planlarının deşifre olmaması için mücadele etmeye devam ediyor. Özellikle akademik kadrolarda, devletin hala çeşitli unsurlarında, cemaat, tarikatların mevcudiyetinde ve siyasi parti içlerine kadar varlıkları olduğu düşünülen mensuplarının aktif olduğu akıllara gelmiştir. Açıklamasında:

- Dağılmak istemiyorsanız işinize konsantre olacaksınız. Size verilen işleri düşüneceksiniz. Sık sık arkadaşlarla farklı platformlar üzerinden görüşeceksiniz. Asla durmayacaksınız.

BAŞKA ÜLKELERE CASUSLUK İÇİN YÖNLENDİRDİ

Farklı ülkelere kaçan terör örgütü üyelerinin gittikleri ülkelere casusluk yapmasını gerektiğini söyleyen terör örgütü lideri, yine aynı propaganda sitesi üzerinden yayınladığı farklı bir örgütsel toplantının görüntülerini "Entegrasyon ve Kendimiz Olarak Kalma" ismi ile paylaştı.

- Hizmet ehilleri iş başında Allah hepsinin birini bin eylesin. Ümitle getirecekleri haberleri bekliyoruz.

Sözleri üzerinden örgütün faaliyetlerinin bitmediği, Türkiye içerisinde çeşitli terör faaliyetlerinin kazanımlarının beklediği açıkça görülüyor. Son günlerde Aydınlık Gazetesi tarafından çalışılan akademik kadrolardaki FETÖ varlığı ve diğer kurumlarda olma ihtimalleri FETÖ açıklaması kapsamında durumu kanıtlar niteliğe kavuşmuştur. Casusluk üzerine ise şu sözleri söylemiştir:

- Gittiğiniz ülkelerde fayda sağlarsanız, istediklerini verirseniz onlara, onlar sizi, bizim koruduğumuz kadar iyi koruyacaktır.

ÜÇ HALEFİNDEN BİRİ SAYILAN ABDULLAH AYMAZ SÜREKLİ YANINDA!

Fetullahçı Terör Örgütünün sözde baş şurası üyelerinden ve örgüt lideri Fetullah Gülen'den sonra örgütün başına geçmesi düşünülen, mollalar ekibinden (baş şura) olan ve terör örgütünün medya imamı olarak biliniyor. Videolarda ABD'de olduğu ve yanından hiç ayrılmadığı görülüyor. Fetullah Gülen'den sonra Abdullah Aymaz'ın örgütün başına geçeceği, Mustafa Öztürk, Harun Tokak ve Cevdet Türkyolu gibi örgütün kritik isimlerinin ise saf dışı bırakılacağı çeşitli mecralarda gelen malumatlar arasında gözüküyor.

Sonuç olarak, MİT ve EGM İstihbarat önemli başarılara imza atarken, örgütün bir yandan da toplanmaya başladığı görülmektedir. Terör örgütü liderinin açıklamalarından örgütün her an bir kalkışma yahut sansasyonel bir eylem yapma ihtimali olduğu anlaşılmaktadır.