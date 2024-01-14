MİT'ten kritik operasyon! Terörist Hasan Seburi etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği kritik operasyonla, PKK/KCK mensubu "Redur Baz" kod adlı terörist Hasan Seburi'yi etkisiz hale getirdi.

MİT'ten kritik operasyon! Terörist Hasan Seburi etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye kentinde önemli bir operasyona imza attı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK mensubu "Redur Baz" kod adlı Hasan Seburi'nin Süleymaniye'deki faaliyetleri tespit edildi.

Terörist Seburi'nin, terör örgütüne 2023 yılında İran'da katıldığı, istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyetlerinde kullanılmak üzere eğitim aldığı belirlendi.

Türkiye'ye yönelik istihbarat toplama, keşif ve gözetleme faaliyeti yürüttüğü tespit edilen terörist Hasan Seburi, MİT tarafından düzenlenen nokta operasyonla Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# MİT # operasyon # terörist
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