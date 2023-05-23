MİT'ten Mossad'a operasyon

MİT, Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Türkiye'de kurduğu bir casusluk hücresi daha deşifre oldu. MİT'le İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, Mossad'ın S. K. isimli bir kişiyle, FETÖ firarisi eski TSK personeli Serkan Özdemir vasıtasıyla kontak kurduğu belirlendi.

K. kendilerini Hose-Jorhe Satıa, Thomas Alfonso ve Raul olarak tanıtan Mossad yöneticileriyle Avrupa'nın birçok ülkesinde yüz yüze temasta bulundu. Küçükkaya, bu buluşmalarda birtakım testlerden ve casusluk eğitiminden geçirildi. Gizli haberleşme sistemi de öğretildi ve buradan haberleşmesi sağlandı. Küçükkaya'ya İsrail'in hedefinde olan ve İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahıs hakkında bilgi toplanması talimatı verildi.

GÖNDERDİĞİ PAKET ELE VERDİ

Türkiye'de 15 kişilik bir ekip kuran K., hedef şahısların ailelerinin yurtdışı giriş-çıkış kayıtları, telefon görüşme ve sinyal bilgileri, banka hesap ve mal varlıklarını Mossad'a raporladı. Bu kişilerin ev ve işyerleri çevresinde keşif yaptığı saptanan Küçükkaya, hedef şahıslardan birine gönderdiği tehdit içerikli paket sayesinde yakayı ele verdi. Hedefteki kişi şikâyetçi olunca, Küçükkaya ve bir yardımcısı geçtiğimiz aylarda tutuklandı. Savcılık 13 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verdi. İstanbul Emniyeti'nin düzenlediği operasyonla 11 şüpheli yakalandı. 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.