MİT'ten nokta operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi: Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını vermişti...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyinde önemli bir operasyona daha imza attı.

MİT'in düzenlediği operasyonda, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç etkisiz hale getirildi. Karasaç'ın, 2017'de polis memuru Fethi Sekin ve zabıt katibi Musa Can'ın şehit olduğu İzmir Adliyesi'nde düzenlenen saldırının planlayıcılarından olduğu ve gri listede arandığı bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, söz konusu saldırının talimatını verdiği belirlenen "Alişer Çiya" kod adlı terörist Abdulkahar Karasaç, MİT tarafından takibe alındı.

Terörden Arananlar Listesi'nde de gri kategoride aranan terörist Abdulkahar Karasaç'ın PKK/KCK’nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği belirlendi. MİT'in Irak'ın kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonla birlikte terörist Karasaç etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör faaliyetlerine katılan teröristin yurt içine yönelik maket uçak ve dron saldırılarının da planlayıcısı ve uygulayıcısı olduğu bildirildi.