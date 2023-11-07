MİT'ten Nokta Operasyon! Tekoşin Cizre Kod Adlı Terörist Ayşe Arslan Etkisiz Hale Getirildi

Sınır ötesinde terör örgütüne karşı kritik operasyonlar devam ediyor. Son olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Ayşe Arslan Etkisiz Hale Getirildi!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2004'te terör örgütü PKK'ya katılan ve 2014'te terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG içinde faaliyet gösterdiği belirlenen Ayşe Arslan takibe alındı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmanın ardından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine operasyon düzenlendi.

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Hakurk toplumsal alan sorumlusu olan "Tekoşin Cizre" kod adlı Ayşe Arslan, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta "nokta operasyonu" ile etkisizleştirildi.