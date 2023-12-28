MİT'ten PKK'ya Nokta Operasyon! Sözde Sorumlu Etkisiz Hâle Getirildi
MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlularından Eymen Coli'yi operasyonla etkisiz hale getirdi
Geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden şahıslar arasında yer alması nedeniyle MİT'in hedef listesine giren Eymen Coli'nin, örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğu tespit edildi.
Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
Alınan anlık istihbaratla Eymen Coli'nin hareketleri adım adım takip edilmeye başlandı. Uygun şartların oluşmasıyla gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı