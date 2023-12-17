MİT'ten PKK/YPG'ye Ağır Darbe! Şirvan Hasan Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütleriyle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından, Suriye'nin Deyrizor'da önemli bir opersyona imza atıldı.

Şirvan Hasan Etkisiz Hale Getirildi!

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK/YPG üyesi ve Suriye'nin Deyrizor şehrinde sözde saha sorumlusu olan Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan'ın yerinin tespit edilmesi üzerine bölgeye operasyon gerçekleştirildi.

Şirvan Hasan, 5 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Deyrizor'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Şirvan Hasan'ın, Türkiye'de bulunduğu 2011-2012 ve 2013 yılları arasında güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinde yer aldığı, 2013'ten sonra da Suriye'de faaliyet gösterdiği belirlendi.

Terör örgütü PKK/YPG tarafından Roni Velat kod adlı Şirvan Hasan için operasyondan iki gün sonra Deyrizor’da sözde askeri tören düzenlendi. Törene birçok PKK/YPG’li terörist unsuru katıldı.

Şirvan Hasan Hangi Eylemlere Katıldı?

Roni Velat kod adlı terörist Şirvan Hasan, 1997 yılında örgüte Suriye’den katıldı. Irak’ın Kandil bölgesindeki faaliyetlerinin ardından Türkiye’ye geçiş yaptı. 2010 yılında terör örgütü PKK’nın sözde Karadeniz Açılım Gruplarını takviye amaçlı olarak Tunceli’den Karadeniz bölgesine geçti. Giresun ve ardından Sivas kırsalında faaliyet gösterdi.

2011 yılında Tokat kırsalında faaliyet gösterdi. 26 Haziran 2012’de Trabzon’un Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı’na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve üç Türk askerinin yaralandığı eylemde yer aldı.

2013 yılına kadar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Roni Velat kod adlı terörist Şirvan Hasan, 2013’ün sonunda Suriye alanına geçmesi akabinde örgüt içerisinde özellikle Deyrizor bölgesinde önemli görevler üstlendi.

2020 yılında Deyrizor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021’de Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu. 2023 yılında da Deyrizor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildi.