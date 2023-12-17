7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Yurt içinde ve yurt dışında teröristlere ağır darbeler indirilmeye devam ediliyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde önemli bir operasyona imza atıldı.

Operasyonun detayları ile ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 7 PKK/YPG'li terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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