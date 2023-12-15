Motokurye Göçer’in Eşi Ek İfade Verdi: "Kaskı Evden Çıkarken Takmıştı"

Öznur Göçer, ek ifadesinde eşinin daha önce de belirttiği gibi evden kaskıyla çıktığını; dosya kapsamında ele geçirilen 60 bin liranın da kendilerine ait olmadığını kaydetti. Göçer’in ifadesinde şunlar yer aldı:

"Çıkarken Kaskı Bağlamıştı"

“Eşimin daha önceki beyanımda da belirtmiş olduğum kaskı evden takarak çıkmıştı. Kaza esnasında da başındaydı. Olay yerinde diğer eşyaları ile birlikte kaskı olay yerinden arkadaşı Hüseyin Yıldız aldı. Ben olayın psikolojisi ile eşimin eşyalarını teslim almamıştım.

"Şu an öğrendiğimiz kadarı ile kask Kadir Arı isimli aile dostumuzdadır. Bu kaskın içerisinde kamera cihazı vardı lakin olay günü kayıt almamıştı. O yüzden içerisinde kayıt mevcut değildir. Bu kaskın alt kısmından bağlama yeri vardır. Eşimin çıkarken kaskının alt kısmını bağladığını gördüm.

Kaskı Teslim Edebiliriz

"Dosya kapsamında ele geçen 60 bin TL tutarında para tarafımıza ait değildir. İfade de geçen Bekir Yalçın isimli şahsı tanımıyorum lakin eşimin çalışma arkadaşı olabilir. Eşimin en son almış olduğu paket Bekir Yalçın isimli şahsın işinin paketidir. Bundan dolayı adı geçen tutar kendisine ait olabilir. Bekir Yalçın'a teslimine muvafakat ediyoruz. Olayda eşimin ölümüne sebebiyet verenlerden şikayetçiyiz. Olay nedeni ile karşı taraf sürücüsünden şikayetçiyim. Ayrıca gerekmesi halinde eşimin kaskını tarafınıza teslim edebiliriz.”

Ne Olmuştu?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye’yi terk etmişti. Savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.