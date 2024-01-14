Muğla'da feci kaza! Otomobil sulama kannalına düştü...

Kaza, saat 09.00 sıralarında Hamitköy-Zaferler istikametinde meydana geldi. Handan Ustaoğlu, kullandığı 34 BSM 425 plakalı otomobili ile sulama kanalına düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil, kanaldan vinçle çıkartılırken, Ustaoğlu'nun öldüğü belirlendi. Ustaoğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.