Üsküdar'da korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Acıbadem kavşağı yakınlarında gerçekleşen kazada otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde trafik kazası yaşandı. Kazanın yaşandığı adres Acıbadem kavşağı yakınları oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen 34 ECJ 642 plakalı cip, 34 FUU 851 plakalı motosiklete çarptı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ!
Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü cipin altında kalarak sürüklendi. Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından, motosiklet sürücünün öldüğünü tespit etti.
Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsünü gözaltına alarak Üsküdar Polis Merkezi'ne götürdü.
Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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