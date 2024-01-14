Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 3 golle geçti!

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Sezonu beklentilerin uzağında geçiren Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos yönetiminde ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan ve hakem Mert Güzenge'nin yönettiği mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Siyah-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 62, Milot Rashica'nın 65, Gedson Fernandes'in ise 90+2. dakikada kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrılmayı başardı.

Yeni teknik direktörü Portekizli Fernando Santos ile ilk maçında 3 puanı kazanan Beşiktaş, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini aldı ve puanını 35'e çıkardı.

Şota Arveladze yönetiminde 5. maçına çıkan Fatih Karagümrük ise 4. kez yenildi. Bu sezon toplamda 10. mağlubiyetini yaşayan Fatih Karagümrük, 20 puanda kaldı.

SEMİH KILIÇSOY BU MAÇI DA BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, Fatih Karagümrük karşısında da fileleri havalandırarak gollerine devam etti. Siyah-beyazlı takımda bu sezon 8. Süper Lig maçına çıkan 18 yaşındaki forvet, 5. kez gol sevinci yaşadı. Semih, gollerin tamamını üst üste son 4 maçta kaydetti.

Siyah-beyazlı takımın Kosovalı oyuncusu Milot Rashica ise ligdeki gol sayısını 4'e yükseltti. 19. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasının ardından Fatih Karagümrük ağlarını da sarsan Rashica, 14. müsabakada 4 gole ulaştı.

Beşiktaş'ın Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes ise bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan 2 maçta da gol atmayı başardı. Fernandes, sezonun ilk haftasında deplasmanda 1-0 kazanılan Fatih Karagümrük müsabakasındaki tek golü kaydetmişti.

HADZIAHMETOVIC OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Müsabakaya ilk 11'de başlayan Hadziahmetovic, Marcus Rohden ile girdiği ikili mücadelede sakatlanırken 15. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz'a bıraktı.

FERNANDO SANTOS TRİBÜNLERİ SELAMLADI

Beşiktaş taraftarı, karşılaşma sonrası yeni teknik direktör Fernando Santos'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçından 3 farklı galibiyetle ayrılan Santos'u tribüne çağırdı. Kartal işareti yapan Portekizli teknik adam, taraftarları selamladı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 18 yaşındaki golcü Semih Kılıçsoy'a da tezahüratlarla destek verdi.