Şehitlerle ilgili provokatif paylaşımda bulunanlar yakalandı!

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden yurt içinde provokatif paylaşımlarda bulunanlara yönelik çalışmalar devam ediyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mehmetçiklere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan 126 hesap yöneticisi ve kullanıcısının tespit edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, söz konusu kişilerin 104'ünün yurt dışında olduğunun belirlendiğini ve haklarında adli işlemlerin başlatıldığını vurguladı.

Bakan Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele, Güvenlik Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında yurt içinde tespit edilen 22 şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarda 14'ünün yakalandığını, 8 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini açıkladı.