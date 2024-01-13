Bakan Koca o iddiaları yalanladı

Özellikle terör örgütüne yakın hesaplar tarafından paylaşılan ve dezenformasyona hizmet eden Cizre’deki hastaneye çok sayıda ambulansın giriş yapıldığı yönündeki video asılsız çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışılan 'Cizre Devlet Hastanesinin morguna çok sayıda ambulans giriş yaptığı için morg ve hastane sivillere kapatıldı' iddiası asılsızdır. Hastanemiz, hiçbir birimi kapatılmaksızın, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam etmektedir. Sosyal medyadaki iddiaların maksadı açıktır. Bu maksat, devletimizi güçsüz göstermektir. İddiaların sahipleri, vatanına ve milletine bağlı olmak yerine terör örgütüne sempati duyanlardır" ifadelerini kullandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada da "Bazı sosyal medya hesapları tarafından paylaşılan, “Cizre Devlet Hastanesinin morguna 46 ambulans giriş yaptı. Morg ve hastane sivillere kapatıldı.” iddiası doğru değildir. Cizre Devlet Hastanesinin morgunda iddia edildiği gibi bir yoğunluk söz konusu değildir. Hastane, vatandaşlarımıza sağlık hizmeti vermeye kesintisiz olarak devam etmektedir. Terör örgütü sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz" denildi.