"NATO'ya Boyun Eğmek Türkiye'nin Güvenliğinden Vazgeçmektir"

Hükümetin F-16 pazarlığı konusunda da uyarılarını yineleyen Perinçek, "güvenlik ve vatan bütünlüğü pazarlık konusu olmaz" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu programında gündemi değerlendi. Perinçek, Vatan Partisi heyetinin Çin ziyaretinin önemini anlattı.



Perinçek, Türkiye'yi Çin ile birlikte üretim üssü haline getirme imkanı olduğunu söyledi.



Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın F-16 almak için Biden ile yaptığı pazarlıkla ilgili de konuştu.



İYİ Parti'nin operasyon partisi olduğu için dağıldığını da kaydetti Perinçek.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarikat ve cemaatlerle iş birliğini savunmasına ise tepkiliydi.



Perinçek, Görev Vakfı'nın başlattığı "Çözüme Ortak Ol" kampanyası için herkesi göreve davet etti.