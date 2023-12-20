Aciller Doldu Taştı! Yüksek Ateşle Ele Veriyor! Her 4 Kişiden 2'si Pozitif Çıkıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 19 Aralık 2023 tarihinde koronavisürün varyantı konusunda uyardı. Ancak hastanelerin acil kısmını ınfluenza vakaları doldurdu. Yüksek ateşle devam eden ve günlerde süren bu hastalık tüm bağışıklık sistemini öldüren bir virüstür. Acilleri dolduran ve 4 kişiden 2'sinde görülen ınfluenza virüsü hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Yüksek Ateşle Ele Veriyor! Her 4 Kişiden 2'si Pozitif Çıkıyor

Yüksek ateşe anında müdahale edilmediğinde sinir sistemini yıpratır. Sinir sistemi yeterli oranda işlevsel hale gelmediğinde yorgunluk ortaya çıkar. Bu yüzden doğal besinler mutlaka tüketilmeli. En önemlileri ise soğan, sarımsak, portakal ve kemik suyudur. Bu dörtlü tam olarak virüs düşmandır. Vücuda virüs bulaştıysa bile hızla vücudun toparlanması için vitamin değerleri yüksek olmalı. Acil kapısını çalmadan hemen önce bu tarz doğal besinlerde bağışıklık güçlendirilmeli. Çünkü salgın olan yerde tehlike daha da artar.

Uzmanlar vücudun sirkeli suyla yıkanmasının hızla virüsün etkilerinin azalttığını bilimsel olarak dahi kanıtlamıştır. Bu yüzden duş sırasında sirkeli suyla yıkayarak kan dolaşımını düzenleyip toksinleri hızla gözeneklerden atın.

Günde bir adet portakal tüketmek vücudun D vitaminini yükseltir. D vitamini bağışıklığı güçlendirerek virüsün aktivasyonunu azaltır. Öte yandan sarımsak soğan da antibiyotik deposu olduğundan vücudu güçlendirir. Acille gidildiğinde ise mutlaka maske takılmalı. En az 3 gün herkesten uzakta arındırılmış bir şekilde hijyen sağlanmalı. Bol bol su tüketilmeli.