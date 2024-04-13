Netenyahu, 'Bize kim zarar verirse biz de ona zarar vereceğiz!'

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajla İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son yıllar ve haftalarda İran'dan gelecek doğrudan saldırıya hazırlandıklarını belirten Netanyahu, "Savunma sistemlerimiz yerleştirildi ve hem savunma hem de saldırı konusunda her türlü senaryoya hazırız." yorumunu yaptı.

Netanyahu, İsrail'in yanında yer aldıkları ve verdikleri destekten dolayı ABD, İngiltere ve Fransa'ya takdirlerini ifade ederek, "Kim bize zarar verirse biz de ona vereceğiz. Kendimizi her türlü tehdide karşı savunacağız ve bunu sakin ve kararlı bir şekilde yapacağız." ifadesini kullandı.

İsrail vatandaşlarına da seslenen Netanyahu, "Siz İsrail vatandaşlarının da sükunetinizi koruduğunuzu biliyorum. Sizleri İç Cephe Komutanlığı'nın direktiflerini dinlemeye davet ediyorum. Birlikte ayaktayız ve Tanrı'nın yardımıyla tüm düşmanlarımızın üstesinden geleceğiz” şeklinde konuştu.