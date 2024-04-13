İsrail Başbakanlık uçağı Nevatim Hava Üssü'nden havalandı!

İran’ın beklenen misilleme saldırısı nedeniyle tüm dünyada gergin bekleyiş sürüyor.

Gözler İsrail ve İran’a çevrilirken, İsrail’de hareketlenme yaşandı.

İsrail Başbakanlık uçağı “Siyon Kanadı” uçuş takip sitelerinden alınan bilgilere göre ülkenin güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nden havalandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun uçakta olup olmadığı henüz bilinmezken, Netanyahu için inşa edilen uçak resmi olarak henüz kullanılmamıştı.